Feuerwehr München

FW-M: Auch alte Kleider brennen gut! (Milbertshofen)

MünchenMünchen (ots)

Montag, 9. November 2020, 16.19 Uhr; Hildegard-von-Bingen-Anger Ein glimmender Altkleiderberg hat am Montagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Anwohner meldeten der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Daraufhin wurden Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr in den Hildegard-von-Bingen-Anger alarmiert. Schnell waren glimmende Altkleider in einem Kellerabteil als Ursache für die Rauchentwicklung ausgemacht. Ein Atemschutztrupp konnte das Feuer zügig löschen. Der gesamte Kellerbereich wurde im Anschluss mit mehreren Hochleistungslüftern entraucht. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Der entstandene Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht genannt werden. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (saur)

