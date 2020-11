Feuerwehr München

FW-M: Zimmerbrand (Maxvorstadt)

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

Samstag, 7. November 2020, 11.11 Uhr; Türkenstraße

Samstagmittag hat ein Bewohner in der Türkenstraße Rauch aus dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Schon nach wenigen Minuten erreichten die Einsatzkräfte die gemeldete Adresse. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Wohnzimmer der betroffenen Wohnung in Vollbrand und die Fenster waren bereits von der Hitze geborsten. Mehrere Trupps mit Atemschutz begannen sofort mit der Personensuche und bekämpften anschließend mit einem C-Rohr das Feuer. In der Brandwohnung befanden sich keine Personen, jedoch kam die Wohnungsinhaberin noch während der Löscharbeiten von ihrem Einkauf zurück. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle angrenzenden Wohnungen kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Die Wohnung ist durch den hohen Schaden unbewohnbar. Zur Brandursache ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(h31)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell