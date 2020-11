FW-M: Brände in Abbruchgebäuden (Ramersdorf-Perlach)

Feuerwehr München

Sonntag, 1. November 2020, 15.46 Uhr; Haldenseestraße

Am Sonntagnachmittag kam es zu mehreren Bränden in verschiedenen Abbruchgebäuden in der Haldenseestraße.

Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Alarmadresse ankamen, fanden sie ein in Brand geratenes Bettgestell im Erdgeschoß eines Reihenhauses. Ein Atemschutztrupp startete eine Brandbekämpfung und konnte das Feuer rasch löschen. Während der Löscharbeiten bemerkte die Feuerwehr, dass es hinter ihnen in einem anderen Haus ebenfalls brannte.

Auch hier ging ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung vor. Hier waren Zeitungen im ersten Obergeschoss in Brand geraten. Beide Häuser wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Da es sich um Abrissgebäude handelte, waren zu keiner Zeit Menschen in Gefahr. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (jän)

