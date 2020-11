Feuerwehr München

FW-M: ... abseits der Autobahn! (Trudering-Riem)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

MünchenMünchen (ots)

Samstag, 31. Oktober 2020, 21.11 Uhr; A 94

Samstagabend kam es auf der Autobahn 94 Anschlussstelle Riem zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein Opel Zafira ist bei der Ausfahrt Riem von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Nach zirka 150 Metern blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Mit dem Meldebild "Verkehrsunfall, Person eingeklemmt" wurden Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr an die Unfallstelle alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den schwerverletzten 18-jährigen Fahrer ohne technisches Equipment aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug retten. Er wurde von einem Notarztteam an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht.

Glücklicherweise fuhr direkt hinter dem Unfallfahrzeug ein weiteres Fahrzeug. Der Fahrer dieses Pkw's setzte umgehend einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Da das Unfallfahrzeug sehr weit von der Straße entfernt zum Liegen kam, ist davon auszugehen, dass der Unfall in der Dunkelheit möglicherweise für längere Zeit unentdeckt geblieben wäre.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und leuchtete den kompletten Bereich großräumig aus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(saur, sei2, jän)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell