FW-M: "Petri Heil!" in Not (Bogenhausen)

Sonntag, 25. Oktober 2020, 11.11 Uhr; Isar Ein 76-jähriger Angler wollte die Ruhe am Sonntagvormittag genießen und zog bei schönstem Herbstwetter mit seinem Angelequipment los an die Isar. Etwa auf Höhe der John-F.-Kennedy-Brücke suchte er sich mit einer Wathose ausgerüstet eine ruhige kleine Insel in der Isar und begann zu angeln. Doch der Schutzpatron der Fischer - der heilige Petrus - war dem Rentner an diesem Morgen nicht wohl gesonnen. Der 76-Jährige stolperte und fiel samt Equipment in die Isar. Anschließend trieb er etwas flussabwärts und konnte sich glücklicherweise an einem Baum festhalten. Da seine Wathose voll Wasser gelaufen war und auch seine Kraft nachgelassen hatte, zog er sich mit letzter Kraft auf eine kleine Insel. Der Wasserrettungszug der Feuerwache Ramersdorf wurde zur John-F.-Kennedy-Brücke alarmiert, da sich der Mann nicht mehr ohne Hilfe aus seiner Situation befreien konnte. Von zwei Tauchern eskortiert, watete der Petrijünger anschließend ans sichere Festland. Leider war dem Angler an diesem Morgen weder ein großer Fang "ins Netz gegangen" noch wird er begeistert sein, dass er sich nun eine neue Angelausrüstung zulegen muss. Doch da er bei diesem Ausflug komplett unverletzt blieb, kann trotz allem resümiert werden: Glück im Unglück. Petri Dank!

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

