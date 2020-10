FW-M: Der Sommer ist dann wohl vorbei! (Altstadt-Lehel)

Feuerwehr München

Mittwoch, 21. Oktober 2020, 00:33 Uhr; Marienplatz Ecke Weinstraße

Am frühen Mittwochmorgen ist es zu einem Brand gekommen, bei dem vier Sonnenschirme erheblich beschädigt worden sind. Eine Polizeistreife bemerkte in den frühen Morgenstunden einen Feuerschein im Außenbereich eines Restaurants. Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass ein Sonnenschirm in Brand stand. Die Polizisten verständigten die Leitstelle der Feuerwehr, diese schickte ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. An der Einsatzadresse angekommen, war bereits ein Sonnenschirm komplett abgebrannt und drei weitere wurden massiv beschädigt. Der noch immer glimmende Schirm wurde von der Feuerwehr umgelegt und gelöscht. Brandursache war ein Elektroheizlüfter, welcher direkt am Sonnenschirm befestigt war. Die Schadenshöhe ist der Feuerwehr unbekannt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (sei2)

