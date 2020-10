Feuerwehr München

FW-M: Motorradfahrer schwer verletzt (Hadern)

München (ots)

Freitag, 9. Oktober 2020, 12.26 Uhr; Fürstenrieder Straße

Freitagmittag ist es in der Fürstenrieder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Ein Motorradfahrer war mit seiner Maschine stadtauswärts auf der Fürstenrieder Straße Richtung A95 unterwegs. Zeitgleich fuhr ein Peugeot stadteinwärts. Auf Höhe der Guardinistraße übersah die PKW-Lenkerin bei ihrem Wendemanöver das entgegenkommende Motorrad. Der 68-jährige Zweiradlenker konnte den Aufprall nicht mehr verhindern, prallte in die Beifahrerseite des Pkws und zog sich dabei schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Passanten leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Motorradfahrer wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit dem Notarzt in eine Münchner Klink transportiert. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Zum genauen Unfallhergang ermittelt das zuständige Fachkommissariat der Polizei. Über den entstandenen Sachschaden können von der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell