FW-M: "Nein, nein ... dort spielt man nicht!" (Ramersdorf-Perlach)

Dienstag, 6. Oktober 2020, 16:32 Uhr; Quiddestraße Ecke Nawiaskystraße

Am Dienstagnachmittag sind zwei Jungschwäne im grauen Gewand in ihr liebstes Element - Wasser - zum Plantschen transportiert worden.

Passanten hielten ein Feuerwehrfahrzeug im Kreuzungsbereich Quiddestraße Ecke Nawiaskystraße auf. Zwei Jungschwäne vergnügten sich im Fahrbahnbereich, ohne auf den Verkehr zu achten. Von den Erziehungsberechtigten weit und breit keine Spur.

Die Feuerwehrmänner forderten kurzerhand ein geeignetes Fahrzeug nach, um die Tiere aufzunehmen. An der Einsatzstelle angekommen versuchten sich diese, den Tieren zu nähern. Glücklicherweise waren beide Schwäne ihren Rettern in der Not sehr wohlgesonnen und ließen sich friedlich aufnehmen. Auf der Ladefläche des Feuerwehrfahrzeugs nahmen die langhalsigen Wasservögel Platz und warteten gespannt ab, wohin die Reise gehen würde.

Nach kurzer Fahrt öffnete sich die Ladebordwand des LKW und mit Freude stellten die Schwäne fest, dass sie ab sofort im Ostpark abseits von Straßenlärm ihrer liebsten Beschäftigung - dem Plantschen - nachgehen dürfen. Ende gut, alles gut ...

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

