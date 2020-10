Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter stürzt auf Baustelle ab (Moosach)

München (ots)

Montag, 5. Oktober 2020, 09.55 Uhr Bingener Straße

Ein 29 Jahre alter Mann ist bei Dachdeckerarbeiten auf einer Baustelle in Moosach etwa drei Meter abgestürzt. Bei dem Sturz vom Hausdach auf ein Gerüstpodest zog sich der Bauarbeiter schwere Verletzungen zu. Die Höhenrettungsgruppe, die bei solchen Meldebildern - Person in Höhe, Absturz - automatisch mitalarmiert wird, sowie mehrere Feuerwehrfahrzeuge konnten den Verletzten in Zusammenarbeit mit dem Team eines Notarztwagens erstversorgen. Eher klassisch mit sehr viel "Manpower" wurde der 29 Jährige anschließend über eine benachbarte Wohnung und ein Treppenhaus auf den Boden transportiert und in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Zur Unfallursache hat die Polizei München die Ermittlungen aufgenommen.

(saur)

