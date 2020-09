Feuerwehr München

FW-M: Zwei Bauarbeiter schwer verletzt (Aschheim)

München (ots)

Montag, 21. September 2020, 08.04 Uhr; Aschheim

Heute Morgen sind zwei Arbeiter rund drei Meter aus einer Hebebühne gestürzt.

Auf einer Baustelle in Aschheim wurden am Montagmorgen Betonteile montiert. Aus unbekannter Ursache stürzte ein Betonteil um und traf dabei eine Hebebühne, in der zwei Bauarbeiter arbeiteten, die durch den Aufprall samt der Hebebühne umgeworfen wurden. Sie verletzten sich dabei schwer.

Die eintreffenden Kräfte versorgten den 34-Jährigen und den 54-Jährigen umgehend und stabilisierten beide.

Da sich der Unfall im ersten Obergeschoss der Baustelle ereignet hatte, kam eine Drehleiter für den patientenschonenden Transport zum Einsatz. Die Verletzten wurden mit einer Trage am Drehleiterkorb gesichert und nach unten gehoben.

Im Anschluss kamen beide in einen Schockraum einer Münchner Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr München, First Responder Aschheim, FF Dornach

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hu36)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell