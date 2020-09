Feuerwehr München

FW-M: Brennendes Auto in Parkbucht (Lehel)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Sonntag, 20. September 2020, 8.01 Uhr; Thierschstraße

An einem in Brand geratenem silbernen Mercedes ist am Sonntagmorgen ein erheblicher Schaden entstanden. Passanten bemerkten in den Morgenstunden Rauch an einem geparkten Fahrzeug und riefen die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte in die Thierschstraße einbogen, sahen sie schon die Rauchentwicklung durch den Brand. Ein Trupp unter Atemschutz löschte sofort das Feuer, dass sich im Bereich des rechten Rücklichts ausgebreitet hatte. Parallel kontrollierten weitere Einsatzkräfte, ob sich noch Personen im Fahrzeug befanden und öffneten alle Fahrzeugtüren um das komplett verrauchte Fahrzeug zu belüften. Da sich die Flammen bereits durch das Rücklicht gefressen hatten, brach der Atemschutztrupp mangels Schlüssel den Kofferaumdeckel mit einem Spreizer auf. Hier waren noch kleinere Löschmaßnahmen von Nöten. Der im Brandbereich befindliche Sicherungskasten wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Wie der Brand ausbrechen konnte, muss ein Gutachter einschätzen. Die Polizei konnte im Laufe der Brandbekämpfung den Halter ausfindig machen. Dieser traf aber weit nach dem Abschluss der Maßnahmen vor Ort ein. An dem Mercedes entstanden erhebliche Schäden durch die Flammen an der Elektrik und den Rauch im kompletten Fahrzeug. Eine Summe kann nicht genannt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell