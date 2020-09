Feuerwehr München

FW-M: Auffahrunfall mit Folgen (A99 Aubinger Tunnel) Datum, 11.14 Uhr; A99 Aubinger Tunnel

München (ots)

Am Freitag ist es zu einem folgeschweren Auffahrunfall mit einem Verletzten auf der Autobahn gekommen. Ein LKW- Fahrer war am Freitagvormittag auf der A99 Richtung Norden auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er im Aubinger Tunnel auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf.

Dieser Tieflader hatte einen Bagger geladen, dessen Ausleger am Heck überstand. Bei dem Aufprall drang der herausstehende Teil des Baggers in das Führerhaus des hinterherfahrenden LKW ein. Dadurch wurde der Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Verletzten mit hydraulischen Rettungsgeräten. Der Patient konnte durch das Rettungsdienstpersonal vor Ort behandelt und anschließend in ein Münchner Klinikum transportiert werden.

Für den Zeitraum der technischen Rettung musste der Aubinger Tunnel für den Verkehr gesperrt werden.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

