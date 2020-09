Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall mit Überschlag (Berg am Laim)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mittwoch, 16. September 2020, 07.09 Uhr; Ampfingstraße

Mittwochfrüh ist es in der Ampfingstraße, Fahrtrichtung Leutenbergring, zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine Frau wollte mit ihrem Toyota aus einer Ausfahrt rechts in die Ampfingstraße einbiegen und übersah dabei einen vorbeifahrenden VW. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Volkswagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte aber mit Hilfe von Passanten sein Fahrzeug bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst verlassen. Die Toyota-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Für die Dauer des Einsatzes musste der betroffene Bereich für zirka eine Stunde von der Feuerwehr gesperrt werden. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(h31)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell