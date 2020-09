Feuerwehr München

FW-M: Mann ertrinkt in Isar (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

München (ots)

Mittwoch, 9. September 2020, 10.51 Uhr; Reichenbachbrücke

Am Vormittag ist ein Mann in der Isar tödlich verunglückt.

Einige Passanten bemerkten, dass ein älterer Mann in der Isar trieb und setzten sofort einen Notruf ab. Zwei Münchner Bürger stürzten sich wagemutig in den Fluss und zogen den leblosen Körper an Land. Heraneilende Polizisten leiteten sofort die Reanimation ein. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr intensivierten die Maßnahmen. Bedauerlicherweise kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Bei der Rettung aus der Isar verletzte sich einer der Helfer am Bein, sodass er in ein Münchner Krankenhaus transportiert werden musste. Die Einsatzkräfte betreuten die beiden mutigen Ersthelfer bis zum Eintreffen des Kriseninterventionsteams.

Der genaue Unfallhergang ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (sco)

