Feuerwehr München

FW-M: Die fünf Waisen (Neuperlach)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Samstag, 5. September 2020, 10.05 Uhr; Karl-Marx-Ring

Eine aufmerksame Anwohnerin hat fünf verwaiste Igel entdeckt und die Feuerwehr informiert.

Die Mitteilerin bemerkte die jungen Igel bereits am Freitag in der Grünanlage eines Wohnkomplexes im Karl-Marx-Ring. Dort beobachtete sie die Kleinen und stellte fest, dass die Igelmama abgeht. Nachdem das Muttertier auch am Samstag nicht auftauchte, entschied sie sich die Feuerwehr zu rufen. Die Besatzung des alarmierten Kleinalarmfahrzeuges sammelte die fünf Igel ein und brachte sie ins Tierheim. Dort wurden die fünf Waisen zunächst untersucht und anschließend aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(ost)

