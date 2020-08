FW-M: Ida Schumacher Brunnen umgestürzt (Altstadt-Lehel)

Feuerwehr München

Sonntag, 30. August 2020, 12:04 Uhr; Viktualienmarkt

Am Sonntagmittag ist die Statue der Münchner Volksschauspielerin - Ida Schumacher - am Boden liegend vorgefunden worden.

Die Mitarbeiter des kommunalen Außendienstes der Stadt München informierten die Münchner Feuerwehr über den umgefallenen Brunnen, bei dem eine größere Menge an Wasser ausgetreten war. Die Kollegen rückten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug an. Über eine Schachtabdeckung neben dem Brunnen, konnte das auslaufende Trinkwasser schnell abgestellt werden. Mit Hilfe eines Absperrbandes wurde der Brunnen abgesperrt und die Einsatzstelle an den kommunalen Außendienst übergeben, der das Eintreffen der Polizei abwartete.

Zur Schadenshöhe und Ursache kann vonseiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

