FW-M: Ast blockiert Trambahn (Lehel)

München (ots)

Montag, 24. August 2020, 13.11 Uhr; Maximilianstraße Während der Mittagsstunden ist ein Ast eines Kastanienbaums an der Maximilianstraße abgebrochen und auf Gehweg sowie Straße gefallen. Am Montagmittag war im Bereich des Maxmonuments der üblich rege Verkehr auf der Maximilianstraße. Kurz nach 13 Uhr brach ohne erkennbare Vorwarnung ein knapp 40 Zentimeter dicker Ast ab und fiel auf die Straße. Der Ast blockierte den Gehweg und die Straße bis zur Mittellinie. Die Trambahnlinie Richtung Innenstadt war dadurch nicht mehr befahrbar. Glücklicherweise befanden sich weder Fußgänger, Radfahrer noch Autos in dem Gefahrenbereich. Radler und Autofahrer konnten rechtzeitig abbremsen und ausweichen. Passanten setzten daraufhin sofort einen Notruf ab. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sperrte die Straße und beseitigte das Gehölz mit einer Kettensäge. Die MVG bereitete inzwischen ihre Werkzeugwagen vor, um die Oberleitung zu kontrollieren. Ohne erkennbare Beschädigungen an Oberleitung und Straße konnte der Bereich nach einer Stunde wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Gartenbaureferat wird den Baum begutachten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu seinem Erhalt treffen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(pyz)

