Feuerwehr München

FW-M: Radfahrerin wird schwer verletzt (Milbertshofen)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Freitag, 21. August 2020, 11.19 Uhr; Schleißheimer Str. und Detmoldstr. Am Freitagvormittag ist eine 64-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

"Eine Person unter LKW eingeklemmt!". Mit dieser Information wurden ein Löschzug sowie ein Rüstwagen und ein Kran der Berufsfeuerwehr alarmiert. An der Kreuzung Schleißheimer Straße Ecke Detmoldstraße angekommen, stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 64-Jährige nicht unter dem LKW eingeklemmt, aber dennoch schwer verletzt war. Da die Frau frei unter dem LKW lag, konnten die Rettungskräfte sie mit Hilfe einer sogenannten Schaufeltrage unter dem Fahrzeug hervorholen. Die Frau wurde in Begleitung eines Notarztes mit schweren Verletzungen an beiden Armen in den Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert. Zur Unfallursache hat das Fachkommissariat der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (saur)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell