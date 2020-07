Feuerwehr München

FW-M: Brandgeruch im Hotel (Altstadt)

München (ots)

Freitag, 24. Juli 2020, 14.58 Uhr; Maximilianstraße

Am Freitagnachmittag hat ein Mitarbeiter in einem Hotel in der Maximilianstraße Brandgeruch festgestellt. Daraufhin alarmierte der Hoteldirektor die Feuerwehr. Da in solch einem Fall immer von einem Brand ausgegangen werden muss, fuhr ein Großaufgebot an Fahrzeugen, die in einem Alarmplan für solche Objekte festgelegt sind, zur Einsatzadresse. Die Einsatzkräfte konnten Brandgeruch auf drei Etagen bestätigen, aber trotz genauer Erkundung des gesamten Gebäudes keine Ursache finden. Ob ein nahe gelegenes Grillfeuer oder Schweißarbeiten im Gebäude Grund für die Geruchsbelästigung waren, konnte auch nach zirka einer Stunde nicht eruiert werden. Da sich der Geruch auf drei übereinander liegende Zimmer beschränkte, musste das Hotel nicht komplett geräumt werden.

Für die Dauer des Einsatzes musste von der Polizei die Maximilianstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (h31)

