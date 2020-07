Feuerwehr München

FW-M: Brand in Unterführung (Haidhausen)

München (ots)

Montag, 20. Juli 2020, 14.13 Uhr; Rosenheimer Straße

Am Montagnachmittag haben mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung in der Rosenheimer Straße Ecke Orleansstraße gemeldet. Die Besatzung des alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeugs stellte einen Brand von mehreren Holzpaletten unter der dortigen Unterführung fest. Zwei Trupps mit schwerem Atemschutz und C-Strahlrohr begannen sofort mit den Löscharbeiten. Anschließend wurden alle betroffenen Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da der Rauch auf die darüberliegenden Gleise zog und um einen Schaden an der Brücke ausschließen zu können, wurde ebenfalls ein Notfallmanager der Deutschen Bahn hinzugezogen. Für zirka 30 Minuten musste die Rosenheimer Straße stadtauswärts von der Polizei gesperrt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(h31)

