Feuerwehr München

FW-M: LKW kollidiert mit LKW (Thalkirchen-Obersendling)

München (ots)

Freitag, 17. Juli 2020, 15:04 Uhr; Allmannshausener Str./ Siemensallee

Beim rückwärts rangieren aus einer Nebenstraße sind zwei LKW zusammengestoßen. Dabei sind beide Fahrzeuge schwer beschädigt worden. Während des Rückwärtsfahrens aus der Allmannshausener Straße fuhr ein weiterer LKW aus der Siemensallee von Osten in Richtung Aidenbachstraße und erfasste den Ausleger eines auf einem Tieflader verlasteten Kran. Der Ausleger des Krans, dessen Führerhaus und die linke Auffahrrampe des Anhängers wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die von der Polizeieinsatzzentrale alarmierten Einsatzkräfte zogen mithilfe eines Selbstladekrans der Feuerwehr den Ausleger in seine ursprüngliche Position zurück. Die Auffahrrampe wurde demontiert und das Führerhaus zurückgekippt. Der Einweiser des beschädigten Fahrzeugs wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ambulant vor Ort versorgt. Während der Arbeiten war die Siemensallee für zirka drei Stunden komplett gesperrt. Die Schadenshöhe kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

