FW-M: Trambahn erfasst Polo (Laim)

München (ots)

Freitag, 17. Juli 2020, 11.11 Uhr; Agnes-Bernauer-Straße

Am Vormittag ist ein VW Polo mit einer Trambahn zusammengestoßen. Die Fahrerin des VW kam mit dem Schrecken davon.

Eine 58-jährige Fahrerin eines VW kollidierte mit einer Straßenbahn. Der Fahrer der Tram konnte nur noch eine Vollbremsung durchführen. Anschließend informierte er die Leitstelle der MVG und setzte die Rettungskette in Gang. Die 58-Jährige wurde nicht verletzt und von den eingetroffenen Einsatzkräften betreut. Bei der Notbremsung der Tram, verletzte sich eine 80-jährige Insassin leicht. Sie wurde vorsorglich in eine Münchner Klinik transportiert. Der Polo verkeilte sich bei dem Zusammenstoß so mit der Straßenbahn, dass er mit Hilfe eines Löschfahrzeugs weggezogen werden musste.

Während den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste zeitweise die Agnes-Bernauer-Straße für den Verkehr beidseits gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang sowie die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (sco)

