Feuerwehr München

FW-M: Hund auf Abwegen (Isarkanal)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Dienstag, 14. Juli 2020, 14:11 Uhr; Stauwehr Oberföhring

Heute ist ein Labrador in Not geraten und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein Hundebesitzer ging mit seinem schwarzen Labrador am Isarkanal spazieren. Als der Hund ein paar Enten entdeckte, sprang er kurzentschlossen und ohne Erlaubnis des Herrchens ins Wasser. Da an dieser Stelle die Strömung im Wasser so stark war, trieb der Hund hilflos auf das Stauwehr zu. Ein aufmerksamer Bürger informierte sofort die Integrierte Leitstelle. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, wurde ein Wasserretter am Seil zum verängstigten Hund herabgelassen. Dieser sicherte und beruhigte den Hund. Gleichzeitig brachten die Kollegen des Wassernotfahrzeuges ein Schlauchboot zu Wasser und retteten den verunglückten Vierbeiner und dessen Retter. Der Labrador konnte glücklich und unverletzt seinem am Ufer wartenden Besitzer übergeben werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(sei2)

