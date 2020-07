Feuerwehr München

FW-M: Ältere Frau stirbt bei Wohnungsbrand (Milbertshofen-Am Hart)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Montag, 13. Juli 2020, 17:44 Uhr; Oberhofer Platz

Am Montagabend ist bei einem Wohnungsbrand eine ältere Frau ums Leben gekommen. Bei der Anfahrt zur Alarmadresse konnten die Einsatzkräfte bereits schwarzen Rauch über dem Mehrfamilienhaus erkennen. Die Polizei, welche schon vor Ort war, hatte bereits alle Hausbewohner evakuiert. Ein Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmer und C-Rohr, begab sich über den rauchfreien Treppenraum in die dritte Etage zur Brandwohnung. Dort begannen die Kollegen zügig, das Feuer zu löschen. Während der Arbeiten bemerkten die Kollegen einen Rollstuhl im Brandraum und eine daneben liegende leblose Person. Schnell war klar, dass leider jede Hilfe zu spät kam. Abschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die darüber liegende Wohnung auf Schäden kontrolliert. Nach Beendigung der Arbeiten konnten alle Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(sei2)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell