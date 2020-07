Feuerwehr München

FW-M: Kollaps auf Dach (Aubing)

Montag, 13. Juli 2020, 17.05 Uhr; Lindacher Straße Bei der Dachreinigung ist ein 80-Jähriger zusammengebrochen und auf dem Dach des Einfamilienhauses liegen geblieben. Der Mann stieg aus dem Dachfenster, um die Dachrinne zu reinigen, als er plötzlich einen Schwächeanfall erlitt. Seine Frau bemerkte das Unglück, sah wie er sich am Schneefanggitter festhielt und holte sofort den Nachbarn zu Hilfe. Dieser sicherte den Verunfallten vom Fenster aus. Dachdecker, welche am Nachbargebäude arbeiteten, erkannten sofort den Ernst der Lage und begaben sich zum Unglücksort. Dort stiegen sie aus dem Fenster, zogen den 80-Jährigen zurück in die Wohnung und übergaben ihn dem gerade eingetroffenen Rettungsdienstpersonal. Da sich nach der Untersuchung herausstellte, dass der Patient unverletzt geblieben war, konnte er zuhause bleiben.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

