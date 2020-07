FW-M: Kind in Isar-Au ordentlich versumpft (Untergiesing)

Feuerwehr München

Montag, 6. Juli 2020, 16.37 Uhr; Oertlinweg

Zu verführerisch ist ein kleines Sumpfgebiet für die beiden Freunde gewesen, um es nicht ausgiebig zu erkunden. Doch einer der beiden 10-jährigen Buben hat den schlammigen Untergrund unterschätzt und versank darin fast bis zur Hüfte. Auch mit Hilfe seines Freundes war es ihm unmöglich sich aus dieser Situation zu befreien. Zwei Fußgängerinnen, die mit ihrem Hund spazieren waren, sahen die Jungs in der aussichtslosen Lage und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht über diesen Einsatz, auch wenn dem einen oder anderen Feuerwehrmann ein leichtes Schmunzeln in den Augen anzusehen war. Um das Gewicht der Helfer großflächig zu verteilen, wurden wie bei einer Eisrettung Leiterteile ausgelegt. So war es möglich das Kind mit Schaufeln zu befreien. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Um dem Buben den schweren Heimweg mit seinem Freund zu erleichtern, informierte der anwesende Einsatzleiter schonmal die Mutter über den bevorstehenden Waschgang.

