Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter schwer verletzt (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

München (ots)

Dienstag, 30. Juni 2020, 08:46 Uhr; Arnulfstraße

Am Dienstagmorgen klemmte sich ein Bauarbeiter ein und verletzte sich dabei schwer. Bei Arbeiten auf der Baustelle wurde ein Bauarbeiter zwischen Kran und einem Anbauteil eingeklemmt. Ein Kollege des Arbeiters setzte umgehend einen Notruf ab. Nachdem der Rettungsdienst eingetroffen war und die Schwere der Verletzung sichtbar wurde, forderten sie einen Notarzt nach. Der Kindernotarzt befand sich in unmittelbarer Nähe, durch diesen Zeitvorteil alarmierte die Integrierte Leitstelle diesen zur Einsatzstelle. Der Notarzt behandelte den Verletzten vor Ort, so dass dieser Schmerzfrei und stabil in eine Klinik transportiert werden konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sei2)

