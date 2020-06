FW-M: Entenfamilie bekommt neue Heimat (Sendling)

Feuerwehr München

Heute Morgen ist ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Tierrettung in den Hinterhof eines Gebäudes alarmiert worden.

Eine Entenmutter mit ihren sieben Küken befand sich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Der Hausmeister hatte die Feuerwehr informiert und wartete bereits am Eingang des Hauses. Ein Kollege der Feuerwehr griff beherzt zu und nahm die Entenmutter in seine Obhut. Da die Küken ohne ihre Mutter nicht sein wollten, wurden sie schnell aufgesammelt und zur Mutter in die Vogelkiste gebracht. Im Anschluss fuhren die Kollegen zum Westparksee und entließen die glückliche Familie in die wiedergewonnene Freiheit.

