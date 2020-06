FW-M: Garage in Brand (Pasing-Obermenzing)

Feuerwehr München

Donnerstag, 25. Juni 2020, 15.22 Uhr; Grandlstraße

In der Grandlstraße ist gestern eine Garage in Brand geraten. Als der Löschzug an der gemeldeten Adresse ankam, fuhr den Einsatzkräften bereits ein schwarzer Mercedes entgegen. Dessen Besitzer rettete sein Fahrzeug aus der brennenden Garage. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Hierbei kamen zwei C-Rohre zum Einsatz. Nach rund 15 Minuten war das Feuer aus. Das nebenstehende Mehrfamilienhaus und der Speicher über der Garage wurden kontrolliert. Es wurde niemand verletzt. Ein weißer Mercedes, der vor der Garage geparkt war, wurde durch Rauch und Funkenflug beschädigt. Der Sachschaden wird von Seiten der Feuerwehr auf 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (hu36)

