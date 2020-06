Feuerwehr München

FW-M: Bohrgerät stürzt um (Schwanthalerhöhe)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Dienstag, 23. Juni 2020, 17:05 Uhr; Ridlerstraße

Auf einer Baustelle ist ein 160 Tonnen schweres Bohrgerät umgestürzt. Der 56-jährige Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt.

Passanten und Bauarbeiter beobachteten das Umkippen einer schweren Baumaschine auf ein Bürogebäude. Sofort riefen sie die 112 und schilderten das Szenario. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schnell feststellen, dass nur der Maschinist der Baumaschine leicht verletzt war. Der 56-Jährige wurde von der Besatzung eines Notarztwagens erstversorgt und in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Da das tonnenschwere Baugerät das Nachbargebäude beschädigt hatte, musste das Erdgeschoss des betroffenen Bereichs geräumt werden. An einem Nebengebäude wurden ebenfalls starke Beschädigungen festgestellt. Um die Standsicherheit des Gebäudes richtig beurteilen zu können, wurde die Lokalbaukommission hinzugezogen. Da die Statik des Anbaus sehr in Mitleidenschaft gezogen worden war, musste dieses geräumt und vom Technischen Hilfswerk fachgerecht abgestützt werden. Zudem verlor die Baumaschine eine erhebliche Menge Hydrauliköl, das mit großen Wannen aufgefangen wurde.

Die Höhe des Sachschadens sowie der genaue Unfallhergang ist der Feuerwehr nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (sco)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell