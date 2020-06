Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall auf der A94 (Daglfing)

München (ots)

Montag, 22. Juni 2020, 22.56 Uhr; Autobahn 94 AS Daglfing

Gestern Nacht hat sich auf der Autobahn 94 ein Unfall mit zwei Pkw und fünf verletzten Personen ereignet. Die beiden Fahrzeuge, ein Bentley und ein Volkswagen, waren stadtauswärts in Fahrtrichtung Passau unterwegs. Aus unbekannter Ursache kollidierten die Fahrzeuge und landeten in der Leitplanke. Die vier männlichen Insassen des Bentleys und der Fahrer des Volkswagens wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Münchner Kliniken transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. An den beiden Pkw entstand ein Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

