Feuerwehr München

FW-M: Glück im Unglück am Friedensengel (Au- Haidhausen)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Freitag, 19. Juni 2020, 21.58 Uhr; Friedensengel

Am Freitag Abend hat sich ein Unfall mit glücklichem Ausgang ereignet. Ein 15- jähriger traf sich mit seinen 5 Freunden am Friedensengel. Durch die aufgekommene Feierlaune fiel der Jugendliche aus etwa 10 Meter Höhe, über die Brüstung, in die Tiefe. Ein Freund verständigte direkt die integrierte Leitstelle. Als die Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, war der Patient schwer verletzt, jedoch ansprechbar. Nach einer zügigen Versorgung des Patienten wurde er in ein Münchner Klinikum transportiert. Zur Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle für die Polizei ausgeleuchtet. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(hax)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell