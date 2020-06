FW-M: eCall meldet Unfall (Untergiesing- Harlaching)

Feuerwehr München

Freitag, 12. Juni 2020, 21.18 Uhr; Lindenstraße Am Abend ging ein automatischer Notruf eines BMW X5 in der integrierten Leitstelle ein. Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.18 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass der 17- jährige Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit seinen zwei ebenfalls 17- jährigen Begleitern zu schnell abgebogen und daraufhin gegen ein parkendes Fahrzeug prallte. Dabei lösten bei dem PKW alle Airbags aus. Die drei Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Sie wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in eine Münchner Klinik gefahren. Nach einer medizinischen Untersuchung konnten die Betroffenen die Klinik wieder verlassen. Durch die Aufprallwucht wurden am Unfallort zwei weitere abgestellte Fahrzeuge aufeinander geschoben. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Die Höhe des Sachschadens konnte durch die Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

