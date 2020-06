Feuerwehr München

FW-M: Maxvorstadt teilweise dunkel nach Kabelbrand

München (ots)

Donnerstag, 11. Juni 2020, 20.12 Uhr; Neureutherstraße "Brandgeruch im Keller und Stromausfall" stand auf dem Alarmschreiben der Einsatzkräfte am Donnerstagabend. Als der Löschzug in der Neureutherstraße eintraf und ein erster Trupp losmarschierte um den Keller zu erkunden, war bereits ein leichter Rauchschleier wahrnehmbar. Ein Kabelbrand im Doppelboden konnte zügig als Ursache der Verrauchung sowie auch für den Stromausfall ausgemacht werden. Der Brand wurde mit mehreren Kohlendioxidlöschern erstickt. CO2-Löscher sind in sensiblen Betriebsbereichen, insbesondere in Räumen mit Elektronik und IT-Ausstattung sehr beliebt, weil die Löschung rückstandsfrei erfolgt und dadurch Schäden gering ausfallen. Nachdem der Keller mit Hochleistungslüftern entraucht wurde, konnten die Spezialisten der Stadtwerke München sich an die Wiederherstellung der Stromversorgung machen. Für mehrere Stunden waren zwei Wohnblöcke von der Georgenstraße bis zu Adalbertstraße ohne Strom. Ein Sachschaden kann von Seiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr (saur)

