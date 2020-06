Feuerwehr München

FW-M: Feuer im Freien (Denning)

München (ots)

Am Montag kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Komposter. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits auf eine angrenzende Hecke übergesprungen, an der sich kurze Zeit später zwei Nadelbäume entzündeten. Die Löscharbeiten wurden durch eine Drehleiter unterstützt. Über die Schadenshöhe kann von Seiten der Feuerwehr keine Auskunft gegeben werden. Die zuständige Abteilung der Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(hax)

