FW-M: Brand auf Ständlerstraße (Neuperlach)

Freitag, 22. Mai 2020, 16.48 Uhr; Ständlerstraße

Ein brennendes Fahrzeug hat am späten Nachmittag kurzzeitig für einen Stau gesorgt. Der Fahrer eines Mazda 626 fuhr auf der Ständlerstraße stadtauswärts, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Kurz nach der Albert-Schweizer-Straße stellte er das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus dem Motorraum. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sperrte die Polizei die Ständlerstraße im Bereich der Einsatzstelle für die Dauer der Löschmaßnahmen komplett. Um den Brand vollständig löschen zu können, musste die Motorhaube mit einem Rettungsspreizer geöffnet werden. Nach etwa 30 Minuten war das Feuer gelöscht und die Sperre der Fahrbahnen wieder aufgehoben. Während der Sperrung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im betroffenen Bereich. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(ost)

