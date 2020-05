Feuerwehr München

FW-M: Aufmerksamer Nachbar (Neuhausen-Nymphenburg)

München (ots)

Mittwoch, 13. Mai 2020, 18.07 Uhr; Nympenburger Straße

Ein Wäschetrockner ist heute Abend der Grund für einen Feuerwehreinsatz gewesen. Ein Nachbar bemerkte Brandgeruch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Gebäudes und alarmierte die Feuerwehr. Beim Erkunden trafen die Einsatzkräfte auf das ältere Ehepaar aus der Brandwohnung. Von dort wurden sie ins Freie begleitet und der Rettungswagenbesatzung übergeben. Während ein C-Rohr vorbereitet wurde, ging ein Trupp mit Atemschutz und einem Kleinlöschgerät in die betroffene Wohnung und konnte den dort brennenden Wäschetrockner rasch ablöschen. Danach verbrachten sie diesen auf den Balkon. Anschließend lüfteten die Einsatzkräfte mit einem Hochleistungslüfter die Räumlichkeiten, kontrollierten die Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera und überprüften die angrenzenden Wohnungen. In dieser Zeit wurden die beiden Bewohner vom Rettungsdienst untersucht und betreut. Zum Abschluss konnte das unverletzt gebliebene Paar wieder zurück in ihre Wohnung. Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der Nymphenburger Straße stadteinwärts zu Verkehrsbeeinträchtigung. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

