Feuerwehr München

FW-M: Stürmische Einsätze (Stadtgebiet)

München (ots)

Montag, 11. Mai 2020, ab 16.27 Uhr; Stadtgebiet Am Nachmittag ist die Feuerwehr München zu mehreren Unwetterschäden im Stadtgebiet gerufen worden. Um 16.27 Uhr wurde der erste Alarm in der Integrierten Leitstelle München aufgenommen und disponiert. Ab diesem Zeitpunkt wurden im 5-Minuten Takt weitere Einsätze gemeldet. Bei diesen handelte es sich hauptsächlich um Äste und kleinere Bäume auf Fahrbahnen, Rad- oder Gehwegen. In der Prinz-Eugen-Straße fiel ein etwa vier Meter Langer Ast auf einen Pkw. Verletzte gab es weder bei diesem noch bei den anderen Unwettereinsätzen. Insgesamt wurden durch die Freiwillige Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr München in knapp drei Stunden etwa 30 unwetterbedingte Einsätze abgearbeitet.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. ost)

