Feuerwehr München

FW-M: Rauchentwicklung im Wohngebäude (Schwanthalerhöhe)

München (ots)

Donnerstag, 30. April 2020, 22.28 Uhr; Tulbeckstraße Am späten Abend kam es zu einem Brand in einer Wohnung. Ein Mitteiler meldete der Integrierten Leitstelle München einen Brand in einer Erdgeschoßwohnung eines dreigeschoßigen Wohngebäudes. Eine Person befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer, das im Bereich eines Sauerstoffgerätes ausbrach, bereits aus. Das Gerät wurde ins Freie verbracht. Durch die daraus entstandene Rauchentwicklung wurden sechs Personen, darunter die 70-jährige Bewohnerin, leicht verletzt. Von ihnen wurden drei Betroffene vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert. Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht geschätzt werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (hax)

