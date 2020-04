Feuerwehr München

FW-M: Küchenbrand mit hohem Schaden (Au-Haidhausen)

München (ots)

Sonntag, 26. April 2020, 14.03 Uhr; Entenbachstraße

Heute Nachmittag ist die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen war eine leichte Rauchentwicklung im Treppenhaus wahrnehmbar und zwei Personen standen im vierten Obergeschoß auf dem Balkon. Auf Nachfrage teilte die Wohnungsinhaberin mit, dass es in der Küche gebrannt habe und sie bereits eigene Löschversuche unternommen hatte. Ein Trupp geschützt unter Atemschutz ging in die Brandwohnung vor und löschte die restlichen Glutnester ab. Bei den Löschversuchen zog sich die blinde Frau eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die zweite Person war ein Nachbar, der der Frau zur Hilfe kam und sie auf den Balkon gebracht hatte.

Der Sachschaden liegt durch die starke Verrauchung der Wohnung bei zirka 10.000 Euro, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (jän)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell