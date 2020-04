Feuerwehr München

FW-M: Hand in Hand für Bildung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Samstag, 25. April 2020, 8.00 Uhr; Stadtgebiet

Am heutigen Morgen hat die Feuerwehr München die Münchner Schulen mit Gesichtsmasken beliefert. Um am Montag den Unterricht wieder aufnehmen zu können und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, veranlasste das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, über die Katastrophenschutzbehörden eine Versorgung der Schulen mit Mund-Nasenschutz-Masken. Das Referat für Bildung und Sport erstellte dafür eine Bedarfsliste, welche der örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) für Material und Logistik der Branddirektion am Freitag zur Verfügung gestellt wurde. Dort hat man umgehend mit dem Abpacken des, durch das Ministerium beschaffte Material, begonnen. Insgesamt mussten über 390 verschiedene Päckchen mit über 80.000 Masken gepackt werden. Die Stadtbrandinspektion der Freiwilligen Feuerwehr München organisierte 20 Mehrzweckfahrzeuge mit je zwei Kollegen und Kolleginnen, um die Auslieferung durchzuführen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell