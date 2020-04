Feuerwehr München

FW-M: FW-M: Dachstuhlbrand beschädigt Reihenmittelhaus erheblich (Aubing)

München (ots)

Mittwoch, 8. April 2020, 14.02 Uhr; Pretzfelder Straße

Sechs Stunden Arbeit bescherte am Mittwochnachmittag ein Dachstuhlbrand in Aubing der Feuerwehr München. Kurz nach 14 Uhr hörten sowohl ein Nachbar als auch die Hausbesitzerin einen Knall und verließen daraufhin beide ihre Häuser. Sie sahen, dass sich auf dem Balkon im ersten Obergeschoß des Reihenmittelhauses ein Brand entwickelt hatte. Sofort setzten sie den Notruf ab. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden einen Balkonbrand, der bereits auf die Dachhaut übergegriffen hatte vor. Sofort leiteten sie die Löschmaßnahmen über eine tragbare Leiter auf dem Balkon ein. Die weiteren Kräfte gingen über das Treppenhaus in das Dachgeschoß und führten hier die Brandbekämpfung durch. Während der Brandbekämpfung wurde zeitweise auch eine Drehleiter mit Wenderohr eingesetzt, um das Übergreifen des Brandes auf die beiden Nachbarhäuser zu verhindern. Nach über einer Stunde war der Brand gelöscht, Weitere Nachlöscharbeiten und Kontrollen der Bausubstanz dauerten noch eine halbe Stunde an. Nachdem die Brandfahndung der Polizei die Einsatzstelle frei gab, starteten die Einsatzkräfte mit der Sicherung des Gebäudes. Da die Dachhaut auf einer Seite des Gebäudes komplett zerstört war, mussten sie ein Notdach bauen. Mit Schalungsmaterial und Planen dichteten sie das Dach provisorisch ab. Um 20 Uhr rückten die letzten Einsatzkräfte von der Einsatzstelle ab. Ein Sachschaden kann derzeit nicht genannt werden. Zur Brandursache ermittelt das zuständige Fachkommissariat.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(pyz)

