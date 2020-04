FW-M: Viel Rauch um Nichts (Laim)

Feuerwehr München

Mittwoch, 8. April 2020, 05.19 Uhr; Landsberger Straße In den frühen Mittwochmorgenstunden ist es im Stadtteil Laim zu einer Rauchentwicklung in einer Kletterhalle gekommen. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage führte zur Alarmierung der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, ging ein Trupp zur Erkundung in den betreffenden Bereich vor. Im ersten Obergeschoss stellten Sie eine größere Verrauchung fest. Nach kurzer Zeit entdeckten die Kräfte brennenden Unrat im Baustellenbereich der Boulderhalle und löschten diesen mit einem Kleinlöschgerät ab. Da die Halle sowie der anschließende Bürotrakt stark verraucht war, entschloss sich der Einsatzleiter einen Großlüfter nachzufordern. Nach knapp zweieinhalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Es kam zu keinem Sachschaden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ret)

