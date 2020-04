Feuerwehr München

FW-M: Schwerer Betriebsunfall (Feldkirchen)

München (ots)

Montag, 6. April 2020, 16.23 Uhr; Feldkirchen

Auf einem Betriebsgelände in Feldkirchen im Landkreis München kam es am gestrigen Montag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 33-jähriger Arbeiter wurde beim Schließen einer Greifschaufel eines Baggers schwer verletzt. Seine Kollegen meldeten der Integrierten Leitstelle, dass ihr Kollege sich beide Unterarme offen gebrochen hatte. Ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber Christoph München wurden an die Einsatzstelle beordert. Der Verletzte wurde von seinen Arbeitskollegen erstversorgt und konnte den Rettungskräften zur weiteren Versorgung übergeben werden. In Begleitung einer Notärztin wurde der 33-Jährige in den Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert. Die Kollegen des Verletzten wurden im Anschluss von einem Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams versorgt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (saur)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell