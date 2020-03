Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen (Trudering-Riem)

München (ots)

Mittwoch, 18. März 2020, 18.18 Uhr; Bajuwarenstraße

Gestern Abend meldeten Passanten einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und einer eingeklemmten Person. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ankamen, stellte sich schnell heraus, dass niemand eingeklemmt war. Jedoch lag bereits ein Unfallbeteiligter in der stabilen Seitenlage auf dem Gehweg. Die Feuerwehrkräfte erkannten sofort, dass der Patient einen Kreislaufstillstand erlitten hat. Sie leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Die kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte intensivierten die Bemühungen und brachten den Mann anschließend in ein Münchner Krankenhaus. Der Auffahrunfall war allerdings nicht der Grund, dass der Mann reanimiert werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell