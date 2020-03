Feuerwehr München

FW-M: Auto rammt Fertiggaragen (Berg am Laim)

München (ots)

Samstag, 14. März 2020, 01.25 Uhr; Fehwiesenstraße

Heute Nacht rammte ein Audi mehrere Garagen in einem Garagenhof.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Fehwiesenstraße zu einem nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz. Hierbei krachte ein Auto in eine Reihe von Fertiggaragen, wobei vier davon teils erheblichen Schaden erlitten. Durch die Wucht des Aufpralles wurden Teile der Außenwand und Unterzüge herausgerissen. Die Feuerwehr setzte mehrere Baustützen ein und brachte die Unterzüge wieder in Position und stabilisierte diese. Der Bereich wurde anschließend weiträumig abgesperrt. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Münchner Krankenhaus. Der Schaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell