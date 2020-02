Feuerwehr München

FW-M: Kollision mit Streifenwagen (Arnulfpark)

München (ots)

Freitag, 7. Februar 2020, 20.18 Uhr; Arnulfstraße

Bei einer Einsatzfahrt ist es am Freitagabend zu einem Zusammenstoß eines Polizeistreifenwagens und einem Pkw gekommen. Im Kreuzungsbereich Arnulfstraße und Wredestraße prallte ein Hyundai seitlich in das Polizeifahrzeug. Durch die Beschädigung konnte die Türe der Beifahrerseite nicht mehr geöffnet werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, war der Beifahrer immer noch im Fahrzeug eingeschlossen. Mit einem hydraulischen Rettungsspreizer wurde die Türe geöffnet und der Polizist befreit. Anschließend wurden die beiden 24 und 37 Jahre alten Polizeibeamten vom Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Der 27-jährige Fahrer das Hyundai blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell