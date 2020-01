FW-M: Küchenbrand (Bogenhausen)

Feuerwehr München

Montag, 20. Januar 2020, 09.33 Uhr; Steinhauser Straße Montags halb zehn in Deutschland: Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr werden von der Integrierten Leitstelle zu einem Küchenbrand alarmiert. Der Mitteiler erklärte den Einsatzkräften vor Ort, dass in seiner Küche ein Brand ausgebrochen sei. Er habe noch versucht selbst zu löschen, musste aber sein Vorhaben aufgrund der starken Intensität des Feuers abbrechen. Ein Atemschutztrupp ging mit einem C-Rohr zum Innenangriff in die Brandwohnung vor. Das Feuer in der Küche konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf circa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei diesem Küchenbrand niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr (saur)

