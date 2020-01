Feuerwehr München

FW-M: Stadtfeuerwehrverband lädt zum Neujahrsempfang

München (ots)

Donnerstag, 16. Januar 2020, 19.30 Uhr; Alter Rathaussaal Am Donnerstagabend konnte der Stadtfeuerwehrverband München bei seinem Neujahresempfang rund 520 Gäste aus Wirtschaft, Politik sowie Polizei, Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Alten Rathaussaal begrüßen. Auch dieses Jahr eröffnete der Stadtbrandrat Rupert Saller den Empfang mit einer Begrüßungsrede. Diese verknüpfte er mit einem kleinen Jahresrückblick und bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für die bewältigten traurigen, absurden und manchmal auch amüsanten Einsätze. Bei der Überleitung zu seinem Nachredner, Oberbürgermeister Dieter Reiter, betonte er, dass heute besonders der persönliche Dialog im Vordergrund stehen soll. "Denn heute ist die gute alte Zeit von Morgen", so Saller. In seiner humorvollen Rede freute sich der Oberbürgermeister festzustellen, dass dies der best besuchte Neujahrsempfang im Alten Rathaussaal ist. Bei dem Blick auf das vergangene Jahr ging er kurz auf das Sturmtief Eberhard ein, welches der Feuerwehr rund 700 Einsätze bescherte. Ansonsten blieb München von größeren Schadenslagen verschont. Reiter sprach aber auch über die bevorstehende Fußballeuropameisterschaft, die für die Feuerwehr bereits viel Arbeit bedeutet und noch bedeuten wird. Abschließend bedankte er sich noch einmal ausdrücklich bei der Freiwilligen Feuerwehr für die unzähligen Stunden im Ehrenamt. Traditionell wurden in diesem ehrwürdigen Rahmen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Dienst geehrt. Das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Staatsministeriums des Inneren für Sport und Integration, für 40-jährigen Dienst wurde an folgende Mitglieder verliehen:

- Angermeir Georg, Abteilung Feldmoching - Wendl Dieter, Abteilung Feldmoching - Kiening Wolfgang, Inspektion - Wehr Markus, Inspektion - Weidler Dionisios, Abteilung Langwied-Lochhausen - Eckhoff Ralf, Abteilung Michaeliburg - Stettmeier Karl-Heinz, Abteilung Michaeliburg - Schroll Bernhard, Abteilung Oberföhring - Grob Michael, Abteilung Obermenzing

Das Silberne Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten:

- Schmid Josef, Abteilung Allach - Kraus Tobias, Abteilung Aubing - Stängle Ludwig, Abteilung Feldmoching - Dr. Hainzlmaier Christian, Abteilung Langwied-Lochhausen - Fischbeck Markus, Abteilung Ludwigsfeld-Fasanerie - Klein Florian, Abteilung Michaeliburg - Eggeling Wolfgang, Abteilung Obermenzing - Frey Michael, Abteilung Obermenzing - Forster Florian, Abteilung Solln - Göhler Thorsten, Abteilung Stadtmitte - Dr. Reithinger Florian, Abteilung Waldperlach - Ramian Tanja, Stadtjungendleitung - Schubert Sebastian, Fachbereich IT - Elsenbeer Harald, Gebiet Nord

Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble ehrte den Stadtbrandinspektor Albert Ederer mit dem Silbernen Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehr Verbands. Er ist einer der langjährigsten und engagiertesten Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen Feuerwehr München in den verschiedensten Führungspositionen. Schäuble übergab die Auszeichnung mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn leider geht die Dienstzeit von Herrn Ederer zum 1. April 2020 zu Ende. Der Chef der Münchner Feuerwehr konnte nach seiner Begrüßung und den Glückwünschen für das neue Jahr 2020 auf ein ruhiges vergangenes Jahr der Feuerwehr München zurückblicken. In seiner Rede verdeutlichte und lobte er besonders die hervorragende Arbeit des Vorbeugenden Brandschutzes. Im Sommer werden vier Spiele der Fußballeuropameisterschaft in München ausgetragen. Sowohl die Vorbereitung und Planung als auch die Spieltage selbst bedeuten einen enorm hohen Arbeitsaufwand und großes Engagement. Anschließend machte der Oberbranddirektor die Bühne zum Catwalk. Models der Feuerwehr zeigten wie Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in der neu gestalteten Innendienstkleidung aussehen werden. Diese soll im ersten Quartal diesen Jahres eingeführt werden. Abschließend bedankte sich Herr Schäuble für die gute Zusammenarbeit aller Abteilungen und Organisationen. (sco)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 22 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell