Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter stürzt acht Meter in die Tiefe (Berg am Laim)

München (ots)

Freitag, 10. Januar 2020, 07.37 Uhr; Levelingstraße

Heute Morgen ist ein Bauarbeiter auf einer Baustelle in die Tiefe gestürzt. Die Integrierte Leitstelle wurde per Notruf über einen Sturz aus etwa zwei Metern Höhe informiert. Auf dem Betonboden sitzend wartete der Verunfallte auf die Einsatzkräfte. Als der Rettungswagen an der Baustelle eintraf, stellte die Besatzung recht schnell fest, dass der 56-jährige Mann aus größerer Höhe gestürzt sein muss. Deshalb wurde direkt ein Notarzt angefordert. Schlussendlich stellte sich heraus, dass der Mann wohl aus etwa acht Metern in die Tiefe gestürzt war. Mit schwersten Verletzungen wurde der Mann durch den Rettungsdienst in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(dr)

